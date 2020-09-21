رئيس الفريق الأمريكي المكلف بتطوير لقاح كورونا: سيكون متوفراً في هذا الموعد

كشف رئيس الفريق الأمريكي المُكلف بتطوير لقاح كورونا، منصف السلاوي، موعد توفير لقاح نهائي للفيروس التاجي.
وذكر، خلال لقاء مع شبكة “سكاي نيوز عربية”، أن اللقاح سيكون جاهزًا قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أنه يتم في الوقت الحالي اختبار 6 أنواع من اللقاحات.
وأوضح أنه بمجرد تجاوز اللقاح المرحلة الثالثة من التجارب سيكون جاهزًا، مؤكدًا أنه من الصعب توقع متى ستظهر النتائج.
ويقدر السلاوي أن يكون اللقاح جاهزًا في الفترة من أكتوبر وحتى يناير المقبل كحد أقصى، مرجعًا تأخر توصل أمريكا للقاح مقارنة بروسيا والصين إلى الصعوبات التقنية والتكلفة المادية المرتبطة بالتجارب. وفق “أخبار 24”.
وأبان قائد الفريق الأمريكي المُكلف بتطوير اللقاح أن الخطط الموضوعة تشير إلى إمكانية وصول التطعيم إلى كل الأمريكيين قبل أبريل، وحينها سيكون متوفرًا لدول أخرى.