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جديد المحليات > 65.5 % من المعلمين حققوا اشتراطات الرخصة
26/04/2024   10:21 ص

65.5 % من المعلمين حققوا اشتراطات الرخصة

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كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن نسبة المعلمين في المدارس الحكومية الذين حققوا اشتراطات الرخصة المهنية بلغ 65.5%.

وأوضحت الهيئة، أن أبرز الإنجازات لـ4 دورات ابتداءً من عام 2021، هي تحقيق 321 ألف معلم ومعلمة في المدارس الحكومية اشتراطات الرخصة المهنية، كما أن 255 ألف معلم ومعلمة في المدارس الحكومية أصدروا رخصهم.

وأشارت إلى أن الدورة الخاصة لهذه الاختبارات ستقام خلال الربع الرابع من عام 2024 على أن يتاح التسجيل فيها قريباً، موضحةً أن مستويات الرخص المهنية تتضمن رخصة معلم، ورخصة معلم ممارس، ورخصة معلم متقدم، ورخصة معلم خبير. وفق “أخبار 24”.

وتُعَدُّ الرخصة المهنية للمعلمين، التي تصدرها الهيئة، وثيقة تُثبت أن حاملها يحقق معايير وضوابط محددة لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات ومُدة زمنية محددة، ويتطلب الحصول عليها اجتياز اختبارين في 38 تخصُّصًا تم بناؤها لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية.

65.5 % من المعلمين حققوا اشتراطات الرخصة

جديد المحليات
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