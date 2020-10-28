وزير الرياضة يوجه بتسمية الجولات الثلاث المقبلة بالدوري بما يتواكب مع “قمة العشرين”

أعلن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تسمية الجولات الثلاث المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بما يتواكب مع استضافة قمة العشرين.
وستكون أسماء الجولات المقبلة في الدوي (الثالثة والرابعة والخامسة) كالتالي: جولة “رئاسة العشرين”، جولة “لنلهم العالم بقمتنا” وجولة “قمة الرياض”.
وغرد وزير الرياضة، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً: “كلنا فخر واعتزاز برئاسة المملكة لمجموعة العشرين هذا العام، وبهذه المناسبة فقد تم التنسيق مع رابطة دوري المحترفين لتسمية الجولات الثلاث القادمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بما يتواكب مع استضافة هذه القمة”. وفق “أخبار 24”.
كلنا فخر واعتزاز برئاسة المملكة لمجموعة العشرين هذا العام 🇸🇦
وبهذه المناسبة فقد تم التنسيق مع رابطة دوري المحترفين لتسمية الجولات الثلاث القادمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بما يتواكب مع استضافة هذه القمة ..#مجموعة_العشرين_في_السعوديةhttps://t.co/FGb3WTfjV6
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) October 28, 2020