سمو محافظ الخرج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في جامع الملك عبدالعزيز.
واستهل خطيب الجامع فضيلة الدكتور فهد بن منصور الدوسري خطبته بالاشارة الى أن فرحة العيد الحقيقية هي في إنجاز هذه العبادة العظيمة، وعدداً من الجوانب المهمة منها وجوب شكر نعمة الله ثم طاعة ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة والمحافظة على وحدة الصف واجتماع الكلمة، كما أوصى المصلين بوجوب المداومة على العمل الصالح فطاعة الله تعالى لا يحدها مكان ولا زمان.
ونوه بنعمة الأمن والاستقرار التي تعيشها بلادنا, سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن قيادة وشعباً وسائر بلاد المسلمين.