سمو محافظ الخرج يرعى حفل التخرج لمتدربي ومتدربات وحدات التدريب التقني بالمحافظة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ محافظة الخرج، اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٥/١١/١٣هـ حفل التخرج لمتدربي ومتدربات وحدات التدريب التقني والمهني بمحافظه الخرج وذلك بمسرح الكلية التقنية للبنين بالخرج للدفعة [٢٠]، بحضور نائب المحافظ المساعد للتدريب الأستاذ عبدالرحمن بن عمر المقبل .
بدأ الحفل بأيات للذكر الحكيم ثم القى سعادة مدير عام الاداره العامه للتدريب التقني والمهني بمنطقه الرياض بالانابه م .عمر العبيد كلمه بهذه المناسبه عبر فيها عن شكره وتقديره لسمو محافظ الخرج على رعايته لهذه المناسبة، مشيراً إلى أهمية التخصصات النوعية للمؤسسة العامة للتدريب التقني لدعم سوق العمل.
وثمن المهندس العبيد لسمو المحافظ تشريفه الحفل ودعمه للخريجين والخريجات والبالغ عددهم 1200 خريج وخريجة.
إثر ذلك شاهد عرضاً مرئياً عن الكليات التقنية بالخرج ودورها في تأهيل المتدربين والمتدربات وتزويدهم بالمعارف والمهارات لدعم سوق العمل.
وهنأ سمو المحافظ الخريجين والخريجات، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة التي قدمت الرعاية والاهتمام ببرامج التدريب التقني والمهني بمختلف تخصصاتها التي تسهم في مواكبة متطلبات سوق العمل، متمنياً لهم التوفيق وأن يسهموا في بناء وتنمية الوطن، وأن يكونوا فاعلين في خدمة وطنهم ومجتمعهم.
ثم أعلن سموه تخريج الدفعه العشرون من خريجي وخريجات منشأت التدريب التقني والمهني بمحافظة الخرج لتبدأ بذلك مسيرة الخريجي والخريجات ومن ثم شهد سموه مراسم توقيع اتفاقيات بين الكليات التقنية وعدد من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص ، بعدها تم تكريم المتفوقين والمتفوقات، والراعاة الداعمين لحفل التخريج.