مران النصر لمباراة الشباب: تأهيل سلطان الغنام.. وتمارين تكتيكية

بدأ فريق النصر، اليوم (الخميس) تحضيراته لمباراته المقبلة أمام نظيره الشباب، مساء يوم (الأحد) القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.
وبدأ المران بجري حول الملعب بالإضافة إلى تمارين لياقية متنوعة وأخرى تكتيكية، فيما واصل سلطان الغنام برنامجه التأهيلي واللياقي.
وشهد التدريب مناورة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الأهلي الماضية ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وفق “أخبار 24”.
ويستعد النصر لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم (الأحد) المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.