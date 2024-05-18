آلية الإبلاغ عن الاحتيال المالي عبر “أبشر”

حدد الأمن العام خطوات الاستفادة من خدمة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي على البطاقات المصرفية (مدى)، عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”.
وأوضح الأمن العام أنه بإمكان المتضررين من المواطنين والمقيمين الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدماتي، ثم الأمن العام، والضغط على بلاغات الاحتيال المالي، واختيار رفع بلاغ جديد، ثم توضيح طريقة الاحتيال، وكتابة وصف البلاغ، وتفاصيل الحساب البنكي الذي تم التحويل منه، وأخيرًا إكمال البيانات والمرفقات ومراجعة البلاغ.
يشار إلى أن إتاحة الخدمة يأتي امتداداً لمسيرة وزارة الداخلية في التحول الرقمي، وجهود الأمن العام في أتمتة الخدمات بما يسهم في تقديم حلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار، توفر لهم الوقت والجهد، وتمكنهم من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة.
وكانت وزارة الداخلية دشنت أمس عددًا من الخدمات للأمن العام عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، شملت خدمة مزاد الأفراد، وخدمة نقل اللوحات (بدلها)، وخدمة تسجيل الحوادث الطفيفة، وخدمة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي التي تمت على البطاقات المصرفية (مدى)، وخدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية، وخدمة استعراض البطاقة الجمركية، وخدمة التحقق من شهادة خلو السوابق خارج المملكة، وخدمة نقل ملكية المركبة من شركة لفرد، وخدمة البوابة المطورة للخدمات المرورية، وخدمة استبدال اللوحات. وفق “أخبار 24”.