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أخبار محلية > “الشؤون الإسلامية” تخصص خطبة الجمعة المقبلة للتحذير من الجماعات والتنظيمات الإرهابية
11/11/2020   5:40 م

“الشؤون الإسلامية” تخصص خطبة الجمعة المقبلة للتحذير من الجماعات والتنظيمات الإرهابية

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تخصيص خطبة الجمعة المقبلة للتحذير من الجماعات والتنظيمات الإرهابية.

ووجّه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بتخصيص الخطبة للحديث عن أهمية الاجتماع على الحق والتحذير من الجماعات ذات البيعة والتنظيم وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

كما وجّه آل الشيخ بقراءة بيان هيئة كبار العلماء كاملا أثناء الخطبة.

وكانت الهيئة أكدت في بيان لها أمس أن جماعة الإخوان لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي الدين الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب. وفق “أخبار 24”.

“الشؤون الإسلامية” تخصص خطبة الجمعة المقبلة للتحذير من الجماعات والتنظيمات الإرهابية

أخبار محلية
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