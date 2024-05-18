الطيران المدني يسهم بـ53 مليار دولار باقتصاد المملكة

كشف تقرير رسمي عن إسهام قطاع الطيران المدني بمبلغ 53 مليار دولار في اقتصاد المملكة منها 20.8 مليار دولار من خلال أنشطة الطيران، و 32.2 مليار دولار في قطاع السياحة، وتوفير 241 ألف فرصة عمل بالطيران المدني، و717 ألف فرصة عمل بالسياحة.
وأشار تقرير حالة قطاع الطيران بالمملكة في نسخته الأولى، الذي سيتم إطلاقه خلال مؤتمر مستقبل الطيران 2024، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2024، إلى التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطيران في المملكة.
ووفق التقرير، تجاوزت المملكة متوسط النمو العالمي خلال عام 2023، وحققت نمواً في السعة المقعدية الدولية بلغ 123% مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة كورونا، في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط معدل التعافي العالمي والإقليمي 90% و95% على التوالي، فيما بلغت نسبة النمو السنوي في أعداد المسافرين 26% بإجمالي عدد مسافرين بلغ نحو 112 مليون مسافر العام الماضي.
ويجمع مؤتمر مستقبل الطيران 2024، الذي يلتئم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، 5 آلاف من خبراء وقادة الطيران من 100 دولة، بما في ذلك المديرون التنفيذيون لشركات طيران عالمية، وكبار المصنعين العالميين، والمديرون التنفيذيون للشركات المشغلة للمطارات وقادة الصناعة والمنظمون، وذلك من أجل إعادة تشكيل مستقبل النقل الجوي الدولي.
وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، إن قطاع الطيران السعودي حقق قفزات كبرى وفق المؤشرات الدولية، وتحولاً دائماً داعماً لرؤية المملكة 2030 وتماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مما يوفر فرصاً غير مسبوقة في قطاع النقل الجوي.
ونوه بالدعم الكبير الذي تحظى به منظومة النقل والخدمات اللوجستية من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لدعم قطاع الطيران في المملكة. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، إن التقرير يؤكد حرص المملكة على تطوير قطاع الطيران وتعزيز شبكة الربط بزيادة عدد الوجهات الدولية وتطوير البنى التحتية والعمليات التشغيلية للمطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، فضلاً عن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في قطاع النقل الجوي، وتطوير الموارد البشرية المدربة والمؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية.