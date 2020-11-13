“الجبير”: نعمل مع شركات الأدوية العالمية لتطوير لقاح فعال ضد “كورونا”

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن المملكة تعمل مع شركات الأدوية العالمية لإيجاد وتطوير لقاح ناجع وفعال ضد فيروس “كورونا” المستجد.
وأكد الجبير خلال مخاطبته منتدى “باريس للسلام” أن المملكة تتطلع لتحقيق هذا الهدف قريبًا، لمساعدة شعوب العالم على الدفاع عن نفسها ضد هذا الوباء.
واستعرض الجهود التي بذلتها المملكة لمكافحة جائحة كورونا، حيث استضافت قمة افتراضية لقادة دول مجموعة العشرين في وقت سابق هذا العام، لإظهار التزامها بالتعامل مع هذا الوباء، والعمل عن كثب مع الشركاء الدوليين للوصول لحل لهذا الوباء. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى مساهمة المملكة بمبلغ 500 مليون دولار لدعم الجهود الدولية ومنظمة الصحة العالمية في التصدي للجائحة، بالإضافة إلى تقديم الدعم للدول التي بحاجة للدعم.
#شاشة_الخارجية | كلمة وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء #عادل_الجبير في منتدى #باريس للسلام#ParisPeaceForum2020 pic.twitter.com/Io7yTPJrvp
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) November 12, 2020