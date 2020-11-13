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أخبار المناطق > اثنان منهم حالتهما حرجة.. العثور على 3 مفقودين بالقرب من “أم رجوم” بالمجمعة
13/11/2020   1:45 م

اثنان منهم حالتهما حرجة.. العثور على 3 مفقودين بالقرب من “أم رجوم” بالمجمعة

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أعلن فريق “إنجاد” للبحث والإنقاذ، العثور على 3 مفقودين بالقرب من قرية “أم رجوم” التابعة لمحافظة المجمعة أمس (الخميس).

وأوضح فريق “إنجاد” أنه كان قد تلقى بلاغاً عن 3 مفقودين بالقرب من قرية “أم رجوم”، وأنه على الفور تحرك عدد من أعضاء الفريق للبحث عنهم.

وأبان أنه لاحقاً تبين تمكن 2 من المفقودين من الوصول إلى موقع أحد الرعاة وحالتهما الصحية حرجة، مضيفاً أن أفرادا من أعضاء الفريق توجهوا لإسعافهما. وفق “أخبار 24”.

وأضاف فريق “إنجاد” أن المفقود الثالث استطاع تحرير المركبة التي كانوا يستقلونها والوصول بها إلى “أم رجوم”.

اثنان منهم حالتهما حرجة.. العثور على 3 مفقودين بالقرب من “أم رجوم” بالمجمعة

أخبار المناطق
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