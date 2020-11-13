ملك البحرين يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

أدى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، صباح اليوم (الجمعة)، صلاة الجنازة على جثمان رئيس الوزراء الراحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وذلك بجامع الشيخ عيسى بن سلمان بمدينة الرفاع.
كما أدى صلاة الجنازة على الأمير الراحل، ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وكبار أفراد العائلة المالكة، وكبار القادة العسكريين والأمنيين.
وتلقى ملك البحرين التعازي في الفقيد، من كبار الأمراء والمسؤولين، الذين أعربوا عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.
وكان الديوان الملكي البحريني، قد أعلن الأربعاء وفاة رئيس وزراء البلاد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في مستشفى مايو كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفق “أخبار 24”.