“الخطوط السعودية” تحصل على تصنيف فئة “خمس نجوم” بين شركات الطيران العالمية

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، حصولها على تصنيف فئة “خمس نجوم” بين شركات الطيران على مستوى العالم.
وقالت “الخطوط السعودية” إنها تفخر بحصولها على تصنيف فئة الخمس نجوم بين شركات الطيران العالمية حسب تصنيف منظمة تجربة المسافرين في الخطوط الجوية (APEX)، معبرة عن شكرها وتقديرها لضيوفها على ثقتهم بها وولائهم لها.
وكانت منظمة (APEX) وهي منظمة عالمية غير ربحية وواحدة من أكبر اتحادات شركات الطيران الدولية، قد أعلنت خلال الساعات الماضية حصول شركات طيران عربية أخرى على هذا التصنيف ومنها الطيران العماني، وطيران الخليج، وطيران الاتحاد. وفق “أخبار 24”.