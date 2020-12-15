"أمن المنشآت" يحتفل بتخريج نحو ألفي خريج في عدد من الدورات التأهيلية

احتفلت قوات أمن المنشآت، اليوم (الثلاثاء)، بتخريج 1921 خريجاً في عدد من الدورات التدريبية التأهيلية، بمعهد تدريب القوات بالرياض ومعهد تدريب قوات أمن وحماية المنشآت بالمنطقة الشرقية ومركز تدريب القوات في مكة المكرمة ومركز تدريب القوات في محافظة جدة.
ونقل قائد قوات أمن المنشآت المكلف، اللواء عبد الله العتيبي، في كلمة له تهنئة وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود، للخريجين من قطاعي (أمن المنشآت والقوات الخاصة للأمن البيئي) الذين تم تخريجهم من معاهد ومراكز التدريب التابعة لقوات أمن المنشآت، مؤكداً ما تحظى به برامج تدريب منسوبي القوات من اهتمام ودعم غير محدود.
وأعرب اللواء العتيبي، عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، التي تهيئ رجل الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقتدار، مهنئا الخريجين وأولياء أمورهم بهذه المناسبة.
وفق “أخبار 24”.