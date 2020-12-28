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أخبار محلية > بالفيديو.. ممارسون صحيّون بمركز الرياض يكشفون عن لحظات مؤثرة صادفتهم خلال ممارستهم عملهم
28/12/2020   8:17 ص

بالفيديو.. ممارسون صحيّون بمركز الرياض يكشفون عن لحظات مؤثرة صادفتهم خلال ممارستهم عملهم

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روى ممارسون صحيّون بمركز الرياض للقاح كورونا، بعض القصص الإنسانية التي صادفوها خلال عملهم في المركز في الأيام القليلة الماضية.

وأجمعوا خلال لقاءات متفرقة مع برنامج “الراصد”، على المشاعر الجياشة للمستفيدين بعد حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الطبيبة لمياء العتيبي، إنها وجدت مشاعر جياشة من المطعمين، مرجعة ذلك إلى إحساسهم بانتهاء الجائحة التي استمرت لما يقرب من عام كامل بعد حصولهم على اللقاح.

وأوضحت أنها فوجئت بأن موعد تلقي والدها للقاح كورونا اليوم، مشيرة إلى أنه أبلغها بأنه يتمنى أن تكون عملية تطعيمه تحت إشرافها. وفق “أخبار 24”.

ومن جانبه، روى ممارس صحي موقفًا مؤثرًا مع أحد المستفيدين، بكى بشدة بعد حصوله على اللقاح، داعيًا للكوادر الطبية بالتوفيق، ليرد له الممارس الصحي دعواته بتقبيل رأسه.

بالفيديو.. ممارسون صحيّون بمركز الرياض يكشفون عن لحظات مؤثرة صادفتهم خلال ممارستهم عملهم

أخبار محلية
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