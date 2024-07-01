جوجل تروج للتطبيقات بميزة المجموعات

تستغل شركة “جوجل”، ميزة جديدة تسمى “المجموعات” من أجل الترويج لتطبيقات أندرويد خارج المتجر، حيث تسمح للمُستخدمين بمواكبة التطبيقات من شاشة أندرويد الرئيسية.
وتنظم هذه الميزة تلقائياً المحتوى الأفضل والأكثر انتشاراً من التطبيقات المثبتة، مع التركيز على تجارب غامرة وتسليط الضوء على المحتوى المهم..
وتهدف الميزة إلى جذب المستخدمين مرة أخرى إلى تطبيقاتهم وتسهيل استكشاف المحتوى والصفقات الأخرى، كما يمكن للمستخدمين تصفح التطبيقات حسب الفئات مثل المشاهدة والاستماع والقراءة والألعاب والاجتماعية والتسوق.وفق “أخبار 24”.
وكانت جوجل قد أعلنت أنها ستنهي ميزة التمرير اللامتناهي Infinite Scroll لنتائج البحث، ما يعني أن المستخدمين سيعودون إلى تجربة بحث أكثر تنظيماً، تعتمد على ترقيم الصفحات أسفل نتائج البحث.