تنوع فعاليات بيت حائل يبهر الزوار

خطف تنوع الفعاليات في بيت حائل، الزوار من أهالي المنطقة وخارجها، والتي تقام تحت شعار “البيت بيتكم يا بعد حيي” في نسختها الثالثة بمنتزه أجا بارك.
واستمتع الزوار بالعديد من الفعاليات المباشرة لصناعة السدو والخزف والتطريز، وكذلك صناعة الريوزن وصناعة الأبواب الخشبية والنقوش الثمودية وسف الخوص وحياكة السدو وخراطة السبح ونحت ونجارة الخشب وخرز القرب .
وشاهد الحضور فنون حائل الشعبية للعرضة السعودية والسامري، والأهازيج الشعبية المتنوعة لفرق ينبع الشعبية، كما تعرفوا على جناح “صنع في حائل” الذي يشتمل على مصنوعات حائلية مشهورة تخص المنطقة من مباخر وبهارات الأكل المتنوعة، وكذلك جناح القرية الحجازية الذي ضم العديد من الأركان والمعارض .وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن مهرجان بيت حائل يقام على مدى 30 يوماً بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والهيئات التي تعنى بالتراث والحرف الزراعية والمنتجات الغذائية.