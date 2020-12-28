بالفيديو.. رئيس مركز السكر بمستشفى الحرس الوطني يوضح دور الكوليسترول في الموت المفاجئ

كشف استشاري الغدد الصماء والسكري ورئيس مركز السكر في مستشفى الحرس الوطني، الدكتور رائد الدهش، دور ارتفاع الكوليسترول في الموت المفاجئ.
وأوضح خلال لقائه في برنامج “تم” على قناة “السعودية”، أن عدم ضبط الكوليسترول وارتفاعه في الـدم قد يؤدي إلى الوفاة المفاجئة، مشددًا على ضرورة متابعة حالته بصفة دورية.
وأكد أن بعض الأطباء قد يخطئون عندما يطلبون من المرضى التوقف عن الحصول على أدوية الكوليسترول بعد ضبط نسبته في الـدم مؤقتًا، مشيرًا إلى أن عدم ضبطه يستدعي متابعة طبية مدى الحياة. وفق “أخبار 24”.
واقترح الدهش بأن يتم إجراء فحوصات عند الميلاد للوقوف على حالة الكولـسترول في الـدم، مؤكدًا أن ذلك قد يتسبب في إنقاذ العديد من الأشخاص.
#برنامج_تم | عدم ضبط الكولسترول وارتفاعه في الدم قد يؤدي إلى الوفاة المفاجئ.
د. رائد الدهش – استشاري غدد صماء وسكري رئيس مركز السكر في مستشفى الحرس الوطني. pic.twitter.com/vJ57B6LvDl
— برنامج تم (@TammTalkShow) December 27, 2020