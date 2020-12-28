نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. رئيس مركز السكر بمستشفى الحرس الوطني يوضح دور الكوليسترول في الموت المفاجئ
28/12/2020   8:17 ص

بالفيديو.. رئيس مركز السكر بمستشفى الحرس الوطني يوضح دور الكوليسترول في الموت المفاجئ

+ = -
703

كشف استشاري الغدد الصماء والسكري ورئيس مركز السكر في مستشفى الحرس الوطني، الدكتور رائد الدهش، دور ارتفاع الكوليسترول في الموت المفاجئ.

وأوضح خلال لقائه في برنامج “تم” على قناة “السعودية”، أن عدم ضبط الكوليسترول وارتفاعه في الـدم قد يؤدي إلى الوفاة المفاجئة، مشددًا على ضرورة متابعة حالته بصفة دورية.

وأكد أن بعض الأطباء قد يخطئون عندما يطلبون من المرضى التوقف عن الحصول على أدوية الكوليسترول بعد ضبط نسبته في الـدم مؤقتًا، مشيرًا إلى أن عدم ضبطه يستدعي متابعة طبية مدى الحياة. وفق “أخبار 24”.

واقترح الدهش بأن يتم إجراء فحوصات عند الميلاد للوقوف على حالة الكولـسترول في الـدم، مؤكدًا أن ذلك قد يتسبب في إنقاذ العديد من الأشخاص.

بالفيديو.. رئيس مركز السكر بمستشفى الحرس الوطني يوضح دور الكوليسترول في الموت المفاجئ

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885128689.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.