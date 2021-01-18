شاهد.. لحظة طرد “ميسي” في نهائي السوبر الإسباني.. وعقوبة مشددة بانتظاره

تعرض قائد فريق برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي للطرد خلال مباراة فريقه أمام أتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني، والتي خسرها البارسا بثلاثة أهداف لهدفين.
وقام ميسي في الدقيقة 120 من زمن المباراة التي امتدت لشوطين إضافيين، بالاعتداء على أحد لاعبي أتلتيك بيلباو، واحتاج حكم المباراة للعودة لتقنية الفيديو قبل إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب الأرجنتيني.
في السياق ذاته، كشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن ميسي تنتظره عقوبة مشددة، وهي الإيقاف مدة تتراوح بين 4 و12 مباراة في مباريات بطولتي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، وفق ما تحدده لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن هذا هو الطرد الأول لميسي مع برشلونة، والثالث في مسيرته كلاعب، حيث تلقى البطاقة الحمراء مرتين مع المنتخب الأرجنيتيني.
🎥 لحظة طرد حكم المباراة ليونيل #ميسي عند الدقيقة 119.#برشلونه_اتلتيك_بيلباو pic.twitter.com/D9lb9vtlhU
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 17, 2021