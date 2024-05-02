“التجارة” تحذر من منتحلي صفتها

حذرت وزارة التجارة من التعامل مع المواقع الوهمية ومن الأشخاص الذين ينتحلون صفة الوزارة، مستغلين مُحركات البحث ويدّعون من خلالها استقبال بلاغات المُستهلكين.
ونشرت الوزارة عبر حسابها في منصة “إكس”، صوراً لإعلانات من بعض هذه المواقع الوهمية، تحت عناوين “بلاغ تجاري- نهتم في بلاغات وزارة التجارة- ادخل لتقديم بلاغ تجاري- سجّل بلاغا رسميا اليوم”، محذرة من هذه المواقع وغيرها من المواقع المشبوهة.
وأكدت الوزارة أنها تقدم خدماتها عبر مواقعها وحساباتها الرسمية للتواصل، داعيةً المستهلكين لتقديم البلاغات من خلال الرقم الموحد (1900) أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”. وفق “أخبار 24”.