سمو محافظ الخرج يكرم المعلمة الدليمي بمناسبة فوزها بجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع في دورتها الثانية ١٤٤٥هـ

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الأربعاء الموافق ١٤٤٥/١٠/٢٢هـ المعلمة منيرة مرشد الدليمي بمناسبة فوزها بجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع في دورتها الثانية ١٤٤٥هـ عن فرع التميز الوظيفي فئة المعلم المتميز بحضور شقيق المعلمة ومدير التعليم بمحافظة الخرج الاستاذ الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي ومشرف التميز بالتعليم .
وهنأ سموه المعلمة حصولها على هذه الجائزة مثمناً الجهود المبذولة من إدارة التعليم وكل من أسهم في الدعم والمساندة لتحقيق هذا الإنجاز .
ونوه سموالمحافظ الى أن جائزة الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض للتميز والإبداع تعكس حرص واهتمام سمو أمير المنطقة -حفظه الله- في دعم التميز والتحفيز في مختلف المجالات وتعزيز مستوى الأداء والإبداع. متمنياً سموه مزيد من النجاح والتوفيق.