نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد الخرج > سمو محافظ الخرج يدشن فعاليات أسبوع البيئة 2024
29/04/2024   3:47 م

سمو محافظ الخرج يدشن فعاليات أسبوع البيئة 2024

+ = -
78

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٥/١٠/٢٠هـ أسبوع البيئة 2024مبحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس خالد بن مبارك الدوسري وعدد من منسوبي المكتب .

وأكد سموه خلال التدشين , أهمية أسبوع البيئة في تحقيق المزيد من المبادرات للمحافظة على الغطاء النباتي وحماية البيئة، متطلعاً إلى العمل من أجل المحافظة على تعزير هوية المحافظة الزراعية بما يحقق التطلعات.

من جانبه نوه مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بتدشين سمو المحافظ لأسبوع البيئة ودعمه لجميع الأعمال البيئية الهادفة التي ترفع مستويات الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع والقطاعات المختلفة .

سمو محافظ الخرج يدشن فعاليات أسبوع البيئة 2024

جديد الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885296821.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com