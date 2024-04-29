سمو محافظ الخرج يدشن فعاليات أسبوع البيئة 2024

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٥/١٠/٢٠هـ أسبوع البيئة 2024مبحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس خالد بن مبارك الدوسري وعدد من منسوبي المكتب .
وأكد سموه خلال التدشين , أهمية أسبوع البيئة في تحقيق المزيد من المبادرات للمحافظة على الغطاء النباتي وحماية البيئة، متطلعاً إلى العمل من أجل المحافظة على تعزير هوية المحافظة الزراعية بما يحقق التطلعات.
من جانبه نوه مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بتدشين سمو المحافظ لأسبوع البيئة ودعمه لجميع الأعمال البيئية الهادفة التي ترفع مستويات الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع والقطاعات المختلفة .