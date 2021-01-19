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19/01/2021   5:52 م

الباحة: إنقاذ مريضة كانت تعاني أعراضاً نادرة ومهددة للحياة

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نجح فريق طبي بمستشفى الملك فهد بالباحة في إنقاذ حياة مريضة كانت تعاني تجلطات متعددة في الدماغ، بعد ولادة جنين متوفى.

وكانت المريضة تعاني أعراضا نادرة تهدد حياتها، تتمثل في قصور في الوعي، وقصور حاد في وظائف الكلى، والتهاب تنفسي حاد، وتخثرات دَم واسعة في الأوعية الدموية.

وقام الأطباء في مستشفى الملك فهد بتشخيص حالتها بمتلازمة أضداد الفوسولييد “الشحوم الفوسفورية”.

ورغم أن نسبة الوفيات في مثل هذه الحالات تصل إلى 50%، فقد تم تقديم الخدمة الطبية المناسبة للمريضة، حتى تعافت وغادرت المستشفى بعد أسبوع من الولادة، وهي بحالة صحية مستقرة. وفق”أخبار 24″.

الباحة: إنقاذ مريضة كانت تعاني أعراضاً نادرة ومهددة للحياة

أخبار المناطق
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