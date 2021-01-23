أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلديتي الشرائع والعزيزية الفرعيتين، أكثر من 40 عربة للوجبات المتنقلة “فود ترك”، لعدم التزامها بالتراخيص البلدية لمزاولة النشاط المطلوب.
وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد العصيمي، أنه تم تنفيذ حملة ميدانية رقابية على عربات الوجبات المتنقلة، بحجز السيارات في الشرائع، أسفر عنها إغلاق 26 عربة للوجبات المتنقلة لعدم وجود تراخيص مزاولة نشاط، وعدم استيفاء الشروط الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأبان أنه جرت إزالة 21 مبسطاً مخالفاً لبيع الشاي، كما تم إتلاف 189 كغم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة.
وأشار إلى أنه جرى إغلاق 15 عربة للوجبات المتنقلة تعمل بدون ترخيص، وتفتقر للاشتراطات الصحية ضمن نطاق البلدية، وتمت مصادرة المولدات الكهربائية لتلك العربات المسببة للضوضاء.
وفق “أخبار 24”.