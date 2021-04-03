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أخبار محلية > بالصور.. جامعة الفيصل تكشف عن أول سيارة من إنتاجها تعمل بالطاقة الشمسية
03/04/2021   1:09 م

بالصور.. جامعة الفيصل تكشف عن أول سيارة من إنتاجها تعمل بالطاقة الشمسية

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كشفت جامعة الفيصل ممثلة بكلية الهندسة، عن سيارة تعمل بالطاقة الشمسية والكهربائية تم إنتاجها بالتعاون مع شريك الجامعة شركة “بوينج”، وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد آل هيازع، وممثلي الشركة.

وأوضح الدكتور آل هيازع أن طلاب وطالبات كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية والصناعية والتقنية بالجامعة قاموا بالعمل على هذا المشروع والذي استغرق 5 سنوات، مشيراً إلى أن الجامعة هيأت البيئة والشراكات المناسبة لإتمام العمل على أكمل وجه.

وأكد أن الجامعة تركز على دعم مبادرات ومشاريع الطلاب، بوصفها جزءاً من بناء شخصية الطالب والطالبة، لافتاً إلى أن نتاج هذا العمل سيكون بمثابة مشاركات في المسابقات الدولية ونشر للأبحاث العلمية.

من جانبه، أوضح المشرف على المشروع المساعد في كلية الهندسة الدكتور أحمد عطيفي، أن المشروع بدأ عام 2015 / 2016 أكاديميا، بدعم من مركز البحث العلمي بالجامعة، ونفذ على أعلى درجة من الكفاءة، وقد عمل الطلاب على الأجهزة الميكانيكية والكهربائية والتقنية بأنفسهم لتحقيق الهدف المطلوب من صناعة هذه السيارة.

وأبان أنه يمكن لهذه السيارة أن تقطع مسافة تصل 2500 كيلومتر، بسرعة تصل إلى أكثر من 80 كيلومتراً في الساعة، مؤكدا أنها ستشارك في مسابقة ماراثون في جنوب إفريقيا عام 2022.

جامعة الفيصل

جامعة الفيصل

جامعة الفيصل

جامعة الفيصل

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. جامعة الفيصل تكشف عن أول سيارة من إنتاجها تعمل بالطاقة الشمسية

أخبار محلية
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