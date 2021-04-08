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أخبار محلية > “أمين الرياض” يوضح.. متى سيبدأ تشغيل مترو الرياض؟
08/04/2021   10:56 م

“أمين الرياض” يوضح.. متى سيبدأ تشغيل مترو الرياض؟

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أكد أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عياف، أن مشروع مترو الرياض تخطت نسبة الإنجاز فيه 90 %، وأنه سيبدأ تشغيله قريبا.

وقال الأمين، في بودكاست سقراط، إن مشروع مترو الرياض من المشاريع الضخمة والنوعية على مستوى العالم، نظراً لأنه يغطي كل المناطق والأحياء في العاصمة، إضافة إلى إقامته في مدينة كبيرة قائمة دون تعطيل أي شيء.

وأضاف أن مترو الرياض ليس القطار والمحطات فقط، فالمشروع له روافد كثيرة مصاحبة، منها مشروع التطوير الموجه للنقل العام، وزيادة الكثافة حول محطات النقل العام، ومشروع التطوير العمراني على محاوره، ومشروع الحافلات.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن مشروع مترو الرياض الآن في المراحل الأخيرة، وكان مخططاً لإطلاقه خلال هذه الفترة، لكن ظروف جائحة كورونا حالت دون ذلك، متوقعاً أن يكون الإطلاق في القريب العاجل.

“أمين الرياض” يوضح.. متى سيبدأ تشغيل مترو الرياض؟

أخبار محلية
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