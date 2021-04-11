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أخبار محلية > متحدث الصحة يوضح سبب انتشار حالات كورونا.. ويكشف حقيقة صادمة بشأن التجمعات
11/04/2021   7:11 م

متحدث الصحة يوضح سبب انتشار حالات كورونا.. ويكشف حقيقة صادمة بشأن التجمعات

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الأحد)، أن سبب انتشار تسجيل الحالات المؤكدة يعود إلى الحراك المجتمعي والتنقلات بين الأفراد.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، إلى أن الأرقام بنسب مئوية ترتفع بشكل ملحوظ جدا، لافتًا إلى أن السبب في ذلك يعود إلى أن الحراك المجتمعي والتنقلات وتحرك أفراد المجتمع والتقاءهم ببعض أصبح كثيرا جدا. وفق “أخبار 24”.

وكشف حقيقة صادمة بشأن أرقام التجمعات، مؤكدًا أنها أصبحت أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة.

 

متحدث الصحة يوضح سبب انتشار حالات كورونا.. ويكشف حقيقة صادمة بشأن التجمعات

أخبار محلية
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