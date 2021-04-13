بالصور.. تدريبات فنية تجهز النصر لمواجهة الوحدات الأردني في دوري الأبطال

واصل فريق النصر، اليوم الإثنين، تدريباته اليومية، خلال معسكره المغلق، استعدادًا لمواجهة الفريق الآسيوية أمام نظيره الوحدات الأردني، مساء الأربعاء المقبل.
وانطلقت تدريبات اليوم بتمارين لياقية متنوعة، حيث بدأت بالجري حول الملعب باستخدام الأقماع والحواجز، كما قسم فلورين اللاعبين لمجموعات، حيث أجرى لهم تدريبات فنية متنوعة، واختتمت بمناورة على كامل الملعب.
ويواجه النصر في مباراته المقبلة نظيره الوحدات الأردني، على ملعب “مرسول بارك” بالرياض، يوم الأربعاء، وذلك في إطار الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021.
وفق “أخبار 24”.