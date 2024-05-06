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جديد الخرج > سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس المجلس التنسيقي للجمعيات الأهلية و رؤساء الجمعيات الاهلية بالمحافظة
06/05/2024   7:06 م

سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس المجلس التنسيقي للجمعيات الأهلية و رؤساء الجمعيات الاهلية بالمحافظة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج اليوم الاثنين ١٤٤٥/١٠/٢٧هـ رئيس المجلس التنسيقي للجمعيات الأهلية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية في محافظة الخرج.

واستعرض الدكتور الجريوي مستهدفات المجلس التنسيقي والخطط المستقبلية لتنظيم العمل القائم والمستهدف في مجال الجمعيات الخيرية النوعية وفي مجال الجمعيات التعاونية والجمعيات المهنية، وفق خطة إستراتيجية بمراحل زمنية محددة وبكفاءة عالية.

ونوه سمو المحافظ بماتقوم به الجمعيات من عمل يخدم المصالحة العامة، مؤكداً على المساهمة في تقديم خدمات مجتمعية مميزة وعمل نموذجي ينعكس على تحقيق المستهدفات.

سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس المجلس التنسيقي للجمعيات الأهلية و رؤساء الجمعيات الاهلية بالمحافظة

جديد الخرج
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