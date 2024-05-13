دقيقتان لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن بالمدينة

تفقد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمدينة المنورة، الأمير سلمان بن سلطان، مركز الترحيب واستقبال الحجاج في طريق الهجرة، للوقوف على منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والاستعدادات التي جرى توفيرها لاستقبال الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج هذا العام.
وشاهد الأمير سلمان المؤشرات التشغيلية لمركز الترحيب، التي ترصد القدوم والتفويج بطريقة آلية وخطة تجويد منظومة الخدمات، من خلال الشاشات التي ترصد حركة قدوم الحافلات، وإنهاء الإجراءات في مدة لا تتجاوز 120 ثانية من خلال التحقق من توجيه الحجاج وجاهزية مقار سكنهم لاستقبالهم.
واطّلع أمير منطقة المدينة المنورة، على آلية سير العمل والخدمات المقدمة لحجاج البر القادمين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وميناء جدة الإسلامي، بالإضافة إلى ضيوف الرحمن القادمين لزيارة المدينة المنورة بعد أداء النسك. وفق “أخبار 24”.
وخلال الجولة، استمع الأمير سلمان بن سلطان، إلى شرحٍ عن مكونات مركز الترحيب، والتي تشمل مركز الدعم والمساندة لخدمات النقل، والعيادات الصحية، وخدمات النقل الإسعافي، فضلاً عن منظومة الأمن والسلامة والخدمات التشغيلية المتكاملة في صالات الترحيب ومسارات الحافلات ومقر المستودعات الخيرية وشركات النقل وغيرها من المباني الإدارية ضمن أعمال ومهام مركز الترحيب.