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أخبار محلية > الإحصاء: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر مارس .. والمنتجات المعدنية تتصدر
15/04/2021   5:55 م

الإحصاء: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر مارس .. والمنتجات المعدنية تتصدر

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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر مارس 2021م بنسبة 8.7% مقارنة بنظيره من العام الماضي، وهو أيضا أعلى من المعدل في شهر فبراير الماضي.

وأرجعت الهيئة سبب ارتفاع المؤشر إلى ارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات، بالإضافة إلى التأثير العام لرفع ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15 % والذي بدأ تطبيقه منذ مطلع شهر يوليو الماضي.

ولفتت إلى أن باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات سجلت ارتفاعا نسبُته 10.6% نتيجة ارتفاع أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى، كما ارتفعت أسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون في مارس، موضحة المزيد من التفاصيل عبر موقعها الرسمي.

الهيئة العامة للاحصاء

وفق “أخبار 24”.

الإحصاء: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر مارس .. والمنتجات المعدنية تتصدر

أخبار محلية
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