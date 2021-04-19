يشهد مخطط “أنوار الخليج” السكني الواقع بمحافظة النعيرية في المنطقة الشرقية، استمرار أعمال البناء والتنفيذ من قبل المواطنين المستفيدين بعد تسلم أراضيهم عبر برنامج “سكني”.
وأوضح برنامج “سكني”، أن الموقع المُميز للمخطط واكتمال أعمال البنية التحتية ومواقع الخدمات أسهما في حجزه بالكامل خلال أيام من طرحه، ما ساعد في سرعة البدء في أعمال البناء والتشييد للوحدات السكنية بعد الانتهاء من توقيع عقود الدعم السكني واستخراج رخصة البناء.
ويقع المُخطط، غرب محافظة النعيرية على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، وتبلغ المساحة الإجمالية للمخطط 550 ألف متر مربع، ويُوفّر 530 قطعة أرض سكينة بمتوسط مساحات 500م2 للأرض، ويُعد نموذجاً مثالياً للمخططات السكنية المُتكاملة، لما يضمه من مساحات مخصصة للحدائق العامة، بالإضافة إلى مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة.
وكان برنامج “سكني” أتاح من خلال التطبيق ومنصته الإلكترونية خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قِبل مستفيدي الأراضي السكنية في كل مناطق المملكة وفق رغباتهم واحتياجاتهم.
وفق “أخبار 24”.