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اخبار رياضية > بعد الفوز على شباب الأهلي.. “ميكالي”: سعيد بقتال لاعبي الهلال.. وقادرون على تحقيق طموحاتنا
19/04/2021   3:51 م

بعد الفوز على شباب الأهلي.. “ميكالي”: سعيد بقتال لاعبي الهلال.. وقادرون على تحقيق طموحاتنا

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أعرب المدير الفني للهلال، المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، عن سعادته بفوز فريقه أمام نظيره شباب الأهلي دبي بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2021.

وقال “ميكالي” في تصريحات عقب المباراة: “حققنا انتصاراً مستحقاً بعد أن سيطرنا على أغلب مجريات المباراة، وسعيد بردة فعل اللاعبين وقتاليتهم”.

وأوضح “ميكالي”: “جميع أندية العالم تمر بموسم استثنائي بسبب ظروف فيروس كورونا، وبشكل عام أنا راضٍ عما يقدمه اللاعبون، وقادرون على تحقيق طموحاتنا في المنافسات التي نخوضها”. وفق “أخبار 24”.

وتابع: “متقيدون في النظام الغذائي الذي يتبعه الفريق في رمضان، وكذلك نحن نتحكم بدقة في الأحمال التدريبية تجنباً للإرهاق، لدينا فريق عمل متخصص في هذا الجانب”.

بعد الفوز على شباب الأهلي.. “ميكالي”: سعيد بقتال لاعبي الهلال.. وقادرون على تحقيق طموحاتنا

اخبار رياضية
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