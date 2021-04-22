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أخبار محلية > مطالبًا بتغيير أولياء الأمور والمناهج الدراسية.. القصبي يشتكي لوزير التعليم في “ممنوع التجول”
22/04/2021   4:40 ص

مطالبًا بتغيير أولياء الأمور والمناهج الدراسية.. القصبي يشتكي لوزير التعليم في “ممنوع التجول”

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جسّد الفنان ناصر القصبي، ضمن حلقة اليوم من مسلسل “ممنوع التجول”، شخصية مُعلم يشكو أحوال التعليم لوزير التعليم.

وتخيل القصبي ضمن حلقة اليوم (الأربعاء) من مسلسل “ممنوع التجول”، المذاع على قناة “MBC1″، لقاءً افتراضيًا مع وزير التعليم، يرفع فيه بعض مطالبه كمعلم.

وخلال حواره مع الفنانة ريماس منصور في المشهد التليفزيوني، طالب القصبي وزير التعليم بضرورة تغيير المناهج الدراسية بطريقة تناسب التعليم عن بعد، مطالبًا كذلك بتغيير أولياء الأمور. وفق “أخبار 24”.

واختتم القصبي لقاءه الافتراضي مع وزير التعليم بمطالبته بنقل المدرسين والمدارس لوزارة أخرى مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية.

مطالبًا بتغيير أولياء الأمور والمناهج الدراسية.. القصبي يشتكي لوزير التعليم في “ممنوع التجول”

أخبار محلية
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