“ياما انخرشنا”.. قابلة تروي كواليس ما يحدث في غرفة الولادة وأبرز اللحظات التي عاشتها فيها

روت قابلة بمستشفى اليمامة، أبرز اللحظات التي عاشتها أثناء عملها في رعاية الحوامل وأطفالهن، لافتة إلى أنها كانت ضمن أول دفعة قابلات تتخرج في المملكة عام 1998م.
وأشارت القابلة صالحة القحطاني في مقطع فيديو نشره “مركز التواصل الحكومي” إلى أنها في بعض الأحيان كانت تشارك في 11 حالة ولاة خلال فترة دوامها، وقد يرتفع هذا العدد ليصل إلى 40 حالة ولادة بوجود 6 أو 7 قابلات معها.
وأضافت أن عدد حالات الولادة التي باشرتها تتعدى أكثر من 4 آلاف حالة، مشيرة إلى أن المرأة في وقت المخاض تحتاج بجوارها إلى شخص صبور.
وتابعت: “ياما انخرشنا، وأحيانا نتعرض للعنف سواء لفظي أو جسدي من الحوامل ونحن نقدر ذلك ونعذرهن، لأن الحامل حينها تكون في لحظات ألم وضعف، وعندما تلد تبادر بالاعتذار لنا”. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أنها تستطيع تمييز المرحلة التي وصلت فيها المرأة في الولادة من صوت صراختها، لافتة إلى أنه بعد الولادة يسود الغرفة الهدوء، وترتسم ملامح السعادة على المرأة بعد رؤيتها لطفلها، مضيفة أنها عاشت أفضل اللحظات في غرفة الولادة لذلك تمسكت بعملها منذ تخرجها حتى الآن.
عن القابلة.. سيدة المهام الصعبة، ولحظات الحياة الأولى، كما تروي تفاصيلها صالحة القحطاني. @YAMAMHR2 #اليوم_العالمي_للقابلات https://t.co/xGpdKmZQt1 pic.twitter.com/JTyRbqkAJR
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) May 5, 2021