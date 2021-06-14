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اخبار رياضية > اللاعب يشترط 4.5 مليون دولار.. “أنسيلمو” يتلقى عرضين من أندية العاصمة لشراء عقده
14/06/2021   1:41 م

اللاعب يشترط 4.5 مليون دولار.. “أنسيلمو” يتلقى عرضين من أندية العاصمة لشراء عقده

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كشفت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، أن محترف فريق الوحدة، اللاعب البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، تلقى عرضين من ناديين عاصميين لشراء عقده خلال الانتقالات الصيفية.

وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الرياضية” إن البرازيلي أنسيلمو، يفاضل حاليا بين العرضين المقدمين، إضافة إلى ثلاثة عروض خليجية.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المنتظر أن تحسم المفاوضات خلال الأيام المقبلة، حسب تلبية طلبات نادي الوحدة في الصفقة المنتظرة.

وأوضحت المصادر أن اللاعب طلب راتبا يفوق الـ4 ملايين ونصف المليون دولار للموسم الواحد، إضافة إلى مميزات أخرى في العقد.

اللاعب يشترط 4.5 مليون دولار.. “أنسيلمو” يتلقى عرضين من أندية العاصمة لشراء عقده

اخبار رياضية
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