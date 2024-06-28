بيع أرض بـ1000 ريال في بريدة

شهدت السوق العقارية أمس (الخميس) إتمام صفقة عقارية بسعر منخفض، حيث تم بيع قطعة أرض بحي النهضة في مدينة بريدة مساحتها 535 مترا مربعاً بـ1.9 ريال للمتر المربع وبقيمة إجمالية 1000 ريال فقط.
اللافت في الصفقة أن متوسط سعر المتر المربع بحي النهضة الذي تمت فيه الصفقة خلال عام يتجاوز 2200 ريال للمتر.
ووفقا لبيانات البورصة العقارية بلغ عدد الصفقات العقارية المنفذة خلال عام بحي النهضة في مدينة بريدة 141 صفقة مساحتها تجاوزت 55 ألف متر مربع، بقيمة إجمالية تخطت 128 مليون ريال، ومتوسط سعر 2,320 ريالاً للمتر المربع، وكان أعلى سعر عقار تم بيعه في الحي ذاته 6,050 ريالاً للمتر المربع. وفق “أخبار 24”.