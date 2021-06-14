الأهلي يبحث مع “هاسي” ضم “بلعمري” ولاعبين آخرين

طرحت إدارة نادي الأهلي اسم لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، جمال بلعمري، أمام مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بيسنيك هاسي، كأحد الخيارات المطروحة لدعم الفريق في الفترة المقبلة.
كما عرضت الإدارة الأهلاوية على المدرب، وفقا لـ”الشرق الأوسط”، أسماء أخرى للتعاقد معها في فترة الانتقالات الصيفية، منها لاعب نادي داليات بيفانج الصيني، السويدي ماركوس دانيلسون، ومدافع نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، المغربي رومان سايس.
كما أوكل النادي لـ”هاسي” مهمة تقييم الروماني ألكسندرو ميتريتا، الذي انضم في أكتوبر الماضي بعقد يمتد لموسم ونصف، وكذلك تقييم البوسني “ألفيس شاريتش” الذي تعاقد معه النادي منذ يوليو 2019 بعقد يمتد لثلاث سنوات.
يذكر أن الأهلي يكثف جهوده من أجل معالجة أزمة الديون المستحقة عليه، والتي تتخطى 124 مليون ريال، وذلك من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي ستُمكنه من التعاقد من لاعبين جدد لدعم صفوف الفريق في الموسم المقبل.