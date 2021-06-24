توضيح من “الطيران المدني” حول الحجر الصحي للعمالة المنزلية

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن تعميماتها الصادرة مؤخراً للناقلات الجوية تلزم بتطبيق إجراءات الحجر المؤسسي على القادمين من العمالة المنزلية (غير المحصنة).
وأوضحت أنه يُستثنى من ذلك العمالة المنزلية المرافقة لمقيم (محصن)، على أن يُطبق على غير المحصنين منهم الحجر المنزلي الصحي لمدة 7 أيام، وأن يتم إجراء فحص pcr في نهاية مدة الحجر ابتداء من اليوم السادس، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت تحديث آليات وإجراءات الحجر المؤسسي/المنزلي للقادمين إلى المملكة، وأوضحت أن الحجر الصحي المؤسسي سيُطبق على جميع القادمين من خارج المملكة على نفقتهم، على أن تُستثنى عدة فئات من الحجر، أبرزهم المواطن والمواطنة وزوجة المواطن ووالدته، وزوج المواطنة ووالدتها وأبناء وبنات المواطنة والعمالة المنزلية المرافقة، على أن يُطبق عليهم الحجر المنزلي 7 أيام وإجراء فحص PCR في اليوم السادس. وفق “أخبار 24”.