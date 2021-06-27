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أخبار محلية > “المسند”: رياح البوارح في سكون حتى الجمعة المقبل.. وهذه المناطق قد تشهد أمطاراً
27/06/2021   3:49 م

“المسند”: رياح البوارح في سكون حتى الجمعة المقبل.. وهذه المناطق قد تشهد أمطاراً

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توقع الخبير في شؤون الطقس، الدكتور عبدالله المسند أن تشهد المملكة اليوم (الأحد) نشاطا في الرياح الشمالية الغربية، والغربية البحرية الرطبة، على غربي منطقتَي مكة والمدينة، لافتا إلى أنها قد تثير بعض الغبار.

وأشار إلى أن نشاط تلك الرياح سيمتد في حوض الخليج العربي إلى البحرين وقطر والكويت والعراق، وقد يتسع ليشمل شرق إيران وشمال عمان.

وأكد المسند أن رياح البوارح ستكون في سكون حتى يوم الجمعة المقبل، موضحا أنها لا تستمر على وتيرة واحدة، بل لها موجات زمنية تنشط فيها قد يصل طولها من 3 – 10 أيام، ثم تهدأ الرياح وتصفو الأجواء لبضعة أيام، ثم لا تلبث أن تعود إلى نشاطها مرة أخرى. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن مسرح نشاطها يتجاوز المنطقة الشرقية إلى أجزاءٍ من المنطقة الوسطى والشمالية من المملكة.

وذكر أن الفرصة لا زالت مهيأة لتشكل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، والطائف.

“المسند”: رياح البوارح في سكون حتى الجمعة المقبل.. وهذه المناطق قد تشهد أمطاراً

أخبار محلية
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