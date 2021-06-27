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أخبار محلية > لتورطهم في جمع تبرعات بطرق غير نظامية.. “الموارد البشرية” تصدر مخالفات بحق 18 مواطناً و8 مقيمين
27/06/2021   3:49 م

لتورطهم في جمع تبرعات بطرق غير نظامية.. “الموارد البشرية” تصدر مخالفات بحق 18 مواطناً و8 مقيمين

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أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 26 مخالفة لجمع التبرعات بطرق غير نظامية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة أن المخالفات جاءت بحق 18 مواطناً و8 مقيمين، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفة لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، من خلال قيامهم بالجمع والدعوة إلى جمع التبرعات دون الحصول على الترخيص.

وأكدت دعمها لكافة وجوه العمل التنموي الخيري بالطرق النظامية وعبر الجمعيات المرخصة من الجهات المعنية والمنصات المعتمدة لحفظ الأمن ومنع استغلال أصحاب النفوس الضعيفة لأموال المتبرعين في الأعمال المشبوهة التي تخل بالأنظمة وتستهدف أمن الوطن. وفق “أخبار 24”.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بلائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، والتبرع بالطرق النظامية وعبر القنوات الرسمية المخصصة.

لتورطهم في جمع تبرعات بطرق غير نظامية.. “الموارد البشرية” تصدر مخالفات بحق 18 مواطناً و8 مقيمين

أخبار محلية
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