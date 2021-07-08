نشرت أمانة منطقة الرياض، اليوم (الخميس)، مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة داخل الأنفاق، لعمالة مخالفة تقوم بسرقة أغطية المناهل الحديدية في الشوارع والطرقات العامة.
وتضمنت المقاطع العديد من عمليات السرقة في أماكن مختلفة، حيث أظهر أحدها شخصين يترجلان من مركبة داخل نفق ويقومان بسرقة عدد من الأغطية، وفي مكان آخر تم رصدهما يكرران نفس الأمر.
وأوضحت الأمانة، في بيان لها، أنه حفاظًا على ممتلكات المدينة من انتشار هذه الظاهرة ولسلامة السكان، قامت بإحالة القضية إلى الجهات الأمنية لتطبيق العقوبات الرادعة. وفق “أخبار 24”.
حفاظًا على ممتلكات المدينة من انتشار هذه الظاهرة ولسلامة السكان، كاميرات الأنفاق في #أمانة_منطقة_الرياض ترصد عمليّات نشل أغطية المناهل الحديدية من قبل بعض المخالفين.. وإحالة القضية إلى الجهات الأمنية لتطبيق العقوبات الرادعة.. pic.twitter.com/kvikbCsRWb
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) July 8, 2021