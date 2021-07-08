“البيئة” توضح الأنشطة التي تتطلب رخصة تقديم خدمات المياه للمستهلكين

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلةً في وكالة الوزارة للشؤون التنظيمية “منظم المياه”، اليوم (الخميس)، الأنشطة التي تتطلب رخصة مزاولة نشاط، والمتعلقة بأنشطة تقديم خدمات المياه باستثناء أنشطة الإنتاج المزدوج.
وأشار “منظم المياه” إلى أن تلك الأنشطة هي نشاط المشتري الرئيسي للمياه، ونشاط إنتاج المياه المحلاة والمنقاة، بالإضافة إلى نشاط نقل المياه المحلاة والمنقاة، ونشاط الخزن الإستراتيجي للمياه.
وأضاف أن الأنشطة الأخرى هي توزيع المياه المحلاة والمنقاة وبيعها بالتجزئة، وتجميع مياه الصرف الصحي، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ونقل وتوزيع المياه المعالجة وبيعها بالتجزئة. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن “منظم المياه” أطلق مؤخرًا أول دليل لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي بالمملكة، والذي يُعد المرجع الأساس لمقدِّمي الخدمة والمستهلك، ويتضمن القواعد المحددة للعلاقة بين المرخص لهم بنشاط تقديم الخدمة والمستهلكين.