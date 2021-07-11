من تلقي الإبلاغ حتى العملية الجراحية.. “الصحة” تعرض فيلمًا وثائقيًا عن إنقاذ حياة شخص في مستشفى طرفي

عرضت وزارة الصحة، اليوم السبت، فيلمًا وثائقيًا لقصة إنقاذ حياة شخص تعرض لإصابات بالغة في الصدر والبطن، وواجه صعوبات في أحد المستشفيات التي تبعد عن الرياض أكثر من 5 ساعات.
وقال استشاري طب الطوارئ والخدمات الإسعافية والمدير العام التنفيذي لمركز الإحالات الطبية، الدكتور نوفل عبدالله الجريان، إن المركز تلقى اتصالًا على خط إنقاذ الحياة لشاب مصاب في أحد المستشفيات الطرفية، وتم التعامل مع الحالة والاتصال بالاستشاري المناوب والطبيب المعالج.
من جانبه، أوضح استشاري طب الطوارئ المدير التنفيذي المشارك للعمليات بالمركز، الدكتور عبدالرحمن إبراهيم الضبيب، أن حالة المريض لم تكن مستقرة لتتحمل النقل من المستشفى الطرفي إلى الرياض، فتم اقتراح إرسال فريق طبي، وتزويده بما يلزم للتعامل مع الحالة. وفق “أخبار 24”.
وذكر استشاري طب الطوارئ المدير التنفيذي المشارك للخدمات الطبية بالمركز، الدكتور محمد سعود عرفات، أنه بعد اعتماد الاقتراح بدأت مرحلة التنسيق لهذه الرحلة، حيث تم طلب توفير كميات كبيرة من الدم من المستشفيات المجاورة، كما تم التنسيق لإرسال الفريق عبر الإخلاء الجوي، بالإضافة إلى تجهيز المعدات اللازمة لذلك، مشيرًا إلى أن هذه العملية استغرقت من ساعتين إلى 3 ساعات فقط.
وكشف قائد مسار الإصابات في التجمع الصحي الأول، الاستشاري الدكتور محمد السناني، أنه تم اصطحاب معدات جراحية وأدوات الشق الصدري وأدوات إصلاح الأوعية الدموية، مشيرًا إلى أنه تم إجراء عملية ناجحة لإنقاذ المريض، الذي كان يعاني تهتكًا في الرئة وأوعية جدار الصدر، وجرى إكمال العلاج في مستشفى من المستوى الأول حتى غادر بصحة جيدة.
قصة إنقاذ حياة.#أبطال_الصحة pic.twitter.com/2WB1eNeSnj
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 10, 2021