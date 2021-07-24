“الخطوط السعودية للتموين” ترد على انتقادات وجبات الحجاج.. وتوضح سبب الخلل

ردت شركة الخطوط السعودية للتموين، على التعليقات السلبية التي رصدتها على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الوجبات مُسبقة التجهيز التي قدمت خلال موسم حج هذا العام.
وأوضحت الشركة، أن ظهور وجبات حسب الصور المتداولة لا تتوافق مع معايير الجودة والسلامة المعمول بها لديها والمنصوص عليها من قبل وزارة الحج والعمرة، جاء بسبب عدم التزام بعض مُقدمي التغذية بالطرق الصحيحة المنصوص عليها في الدليل الإرشادي بشأن تخزين وتحضير وتقديم الوجبات.
وشددت على أن مسؤوليتها تنحصر في تصنيع الوجبات المُجمدة مُسبقة التحضير وفق المواصفات المطلوبة من شركات ومؤسسات حجاج الداخل، لافتةً إلى أنها كلفت مراقبين ميدانيين للجودة والصحة العامة بزيارة مُقدمي التغذية للتأكد من سلامة إجراءاتهم، وتوعيتهم بتصحيح إجراءاتهم.
ونوهت إلى أن الانتقادات التي طالت الوجبات هذا العام كانت على ثلاثة أشكال؛ هي عدم تقبل فكرة الوجبات المجمدة مُسبقة التحضير من حيث المبدأ، وهذا يتطلب توعية عامة بفوائدها بالنظر إلى بيئة الحج.
وبيّنت أن الانتقادات طالت أيضاً مستوى خدمة بعض مقدمي التغذية من حيث تخزين وتسخين الوجبات وتقديمها ومخالفة الدليل الإرشادي المزودين به، إلى جانب انتقادات عامة لاختيارات الوجبات بغض النظر عن الجودة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن دورها في تقديم وجبات ضيوف الرحمن هو تزويد مقدمي التغذية بوجبات مجمدة مسبقة التحضير وفق اشتراطات وزارة الحج والجهات المختصة المعنية.
وأشارت إلى أنه يتم تسليم الوجبات لمقدمي التغذية وفق آلية استلام وتسليم واضحة مع تدريب مقدمي التغذية على الطرق الصحيحة لتخزين وتحضير وتقديم الوجبات لضيوف الرحمن.