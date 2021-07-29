"إنفاذ" يعلن عن 3 مزادات لتصفية 10 عقارات بمناطق مختلفة

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن عقد عِدة مزادات إلكترونية، تشمل “مزاد درة الأفلاج”، الذي يبدأ يوم (الإثنين) المقبل، ويستعرض 3 فرص استثمارية تتمثل في عمارة تجارية سكنية وفلتين في محافظة الأفلاج، بمساحات تتجاوز 2600 متر مربع.
وأشار المركز إلى أن “مزاد درة جِدة” يبدأ يوم الأحد بعد المقبل، لتصفية 5 عقارات، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية، بمساحات إجمالية تتجاوز 408 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى “مزاد نخبة الوادي” الذي يبدأ الأربعاء بعد المقبل، ويستعرض فرصتين استثماريتين تتمثلان في ورشة وأرض فضاء بمساحة تتجاوز 1,5 مليون متر مربع في محافظة وادي الدواسر.
ويُعدّ مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، التي يُسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها.
وفق “أخبار 24”.