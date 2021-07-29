أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن عقد عِدة مزادات ‏إلكترونية، تشمل “مزاد درة الأفلاج”، الذي يبدأ يوم (الإثنين) ‏المقبل، ويستعرض 3 فرص استثمارية تتمثل في عمارة تجارية ‏سكنية وفلتين في محافظة الأفلاج، بمساحات تتجاوز 2600 متر ‏مربع.‏

وأشار المركز إلى أن “مزاد درة جِدة” يبدأ يوم الأحد بعد المقبل، ‏لتصفية 5 عقارات، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية، بمساحات ‏إجمالية تتجاوز 408 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى “مزاد نخبة ‏الوادي” الذي يبدأ الأربعاء بعد المقبل، ويستعرض فرصتين ‏استثماريتين تتمثلان في ورشة وأرض فضاء بمساحة تتجاوز ‏‏1,5 مليون متر مربع في محافظة وادي الدواسر‎.

ويُعدّ مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” بيت الخبرة المختص في ‏الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، التي ‏يُسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو ‏التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي ‏الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة ‏الأملاك وحراستها وحصرها.‏

"إنفاذ" يعلن عن 3 مزادات لتصفية 10 عقارات بمناطق مختلفة

وفق “أخبار 24”.