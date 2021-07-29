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أخبار المناطق > “جمعية البر” تقدم المساعدة اللازمة لـ”أم أصيل” صاحبة عربة “الفود ترك” التي احترقت في ثاني يوم لمشروعها
29/07/2021   6:36 م

“جمعية البر” تقدم المساعدة اللازمة لـ”أم أصيل” صاحبة عربة “الفود ترك” التي احترقت في ثاني يوم لمشروعها

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أعلنت جمعية البر بينبع تقديم المساعدة اللازمة للمواطنة “أم أصيل” صاحبة عربة طعام “فود ترك” التي تعرضت للاحتراق في ثاني يوم من افتتاحها لمشروعها في شرم ينبع.

وأوضحت الجمعية أن ذلك يأتي ضمن الدور الاجتماعي لها ووقوفها مع الحالات الإنسانية وتقديراً للظروف الطارئة للمواطنة أم أصيل بسبب الحريق الذي نشب في سيارتها التي تستخدمها كمصدر دخل للأسرة، مبينة أنها قدمت صباح اليوم الخميس المساعدة اللازمة لها لتجاوز هذا الظرف الذي مرت به.

وكانت المواطنة أم أصيل “مالكة الترك” إن الحريق اندلع في منتصف ليلة السبت الماضي، نتيجة تسريب الغاز الذي أدى إلى نشوب حريق ضخم احترقت على أثره العربة بالكامل مع تلف الأموال التي كسبتها في ذلك اليوم. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أنه في أول يوم من افتتاح المشروع وصل ربحها لما يقارب 600 ريال، موضحة أن الترك المخصص لإعداد وجبات الطعام سبب رزقها الوحيد، حيث إنها أم لخمسة أطفال وتساعد زوجها في المصاريف.

“جمعية البر” تقدم المساعدة اللازمة لـ”أم أصيل” صاحبة عربة “الفود ترك” التي احترقت في ثاني يوم لمشروعها

أخبار المناطق
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