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أخبار محلية > بالأسماء.. صدور أوامر سامية بتكليف رؤساء لـ6 جامعات
28/08/2021   10:32 ص

بالأسماء.. صدور أوامر سامية بتكليف رؤساء لـ6 جامعات

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أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، صدور الأوامر السامية بتكليف 6 رؤساء لجامعات الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والباحة، وتبوك، وحائل، والمجمعة، ونجران. 

وتضمنت الأوامر السامية تكليف الدكتور عبدالله بن محمد الربيش رئيساً لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والدكتور عبدالله بن يحيى الحسين رئيساً لجامعة الباحة، والدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي رئيساً لجامعة تبوك.  

وشملت الأوامر تكليف الدكتور راشد بن مسلط الشريف رئيساً لجامعة حائل، والدكتور صالح بن عبدالله المزعل رئيساً لجامعة المجمعة، والدكتور عبدالرحمن إبراهيم الخضيري رئيساً لجامعة نجران. وفق “أخبار 24”.

وقدم آل الشيخ التهنئة لرؤساء الجامعات الذين جرى تكليفهم، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار استمرار دعم القيادة الرشيدة لقطاع التعليم.  

 

بالأسماء.. صدور أوامر سامية بتكليف رؤساء لـ6 جامعات

أخبار محلية
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