بالفيديو.. إنشاء أول محطة لتخزين الطاقة الشمسية بالمملكة.. تعرّف على التفاصيل

نجحت جامعة الملك سعود، في بناء محطة تجريبية تقنية تعتمد على تسخين الجسيمات الصلبة، وتخزين الطاقة الشمسية فيها بدرجات حرارة عالية.
وتعمل الفكرة التي حظيت على اهتمام شركات “الكهرباء” و”سابك” و”أرامكو”، من خلال استخدام مرايا عاكسة تُسلط أشعة الشمس على قمة برج، ومن ثم يتم تسخين رمال تصل درجة حرارتها إلى 1000 درجة.
وقال الباحث بالمشروع هاني الأنصاري في لقاء مع برنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، إن التقنية جديدة وواعدة ويتم حالياً تخزين ألف كيلو وات من الطاقة الشمسية عبر تلك المحطة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على بناء محطات أكثر تُنتج الواحدة منها 2700 ميجا وات.
#نشرة_الرابعة | شاهد.. محطة تقنية تجريبية لتخزين الطاقة الشمسية في #السعودية@H_alsufayan pic.twitter.com/k0BngRNQip
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 1, 2021