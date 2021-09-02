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أخبار محلية > بالفيديو.. مستشار توظيف: توطين التعليم يوفر 50% من وظائف القطاع للمواطنين
02/09/2021   8:31 ص

بالفيديو.. مستشار توظيف: توطين التعليم يوفر 50% من وظائف القطاع للمواطنين

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أوضح المستشار في التوظيف عبدالعزيز المبارك، مدى إمكانية الاستفادة من قرار “توطين التعليم” في خلق فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات.

وقال المبارك في مداخلة مع برنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، إن تنفيذ القرار سيُساهم في إتاحة نحو 40 إلى 50% من وظائف التعليم أمام المواطنين والمواطنات.

ونوه إلى أن القرار ليس جديداً أو وليد اللحظة، ولكن الدولة تحاول منذ فترة طويلة دعم توطين قطاع التعليم.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مستشار توظيف: توطين التعليم يوفر 50% من وظائف القطاع للمواطنين

أخبار محلية
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