بالفيديو.. مستشار توظيف: توطين التعليم يوفر 50% من وظائف القطاع للمواطنين

أوضح المستشار في التوظيف عبدالعزيز المبارك، مدى إمكانية الاستفادة من قرار “توطين التعليم” في خلق فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات.
وقال المبارك في مداخلة مع برنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، إن تنفيذ القرار سيُساهم في إتاحة نحو 40 إلى 50% من وظائف التعليم أمام المواطنين والمواطنات.
ونوه إلى أن القرار ليس جديداً أو وليد اللحظة، ولكن الدولة تحاول منذ فترة طويلة دعم توطين قطاع التعليم.
#نشرة_الرابعة | المستشار في التوظيف عبدالعزيز المبارك: قرار توطين قطاع التعليم سيساهم في توظيف 50% من السعوديين pic.twitter.com/FN7WD7nKlE
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 1, 2021
وفق “أخبار 24”.